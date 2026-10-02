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02.10.2026 06:37:00
BBI Development gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BBI Development hat am 29.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.23 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.450 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat BBI Development 3.6 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.1 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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