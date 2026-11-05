BBB Foods A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BBB Foods A hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.660 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.65 Milliarden USD – ein Plus von 51.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BBB Foods A 1.09 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch