BB Seguridade Participacoes: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BB Seguridade Participacoes lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 299.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 289.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch