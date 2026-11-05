BB Seguridade Participacoes SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BB Seguridade Participacoes SA lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1.20 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BB Seguridade Participacoes SA ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1.20 BRL in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1.54 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 2.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BB Seguridade Participacoes SA 1.58 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch