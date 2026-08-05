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05.08.2026 06:37:00
BB Seguridade Participacoes SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BB Seguridade Participacoes SA hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Mit einem EPS von 1.24 BRL lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BB Seguridade Participacoes SA mit 1.24 BRL je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.44 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.46 Milliarden BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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