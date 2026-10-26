BB Biotech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BB Biotech präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 3.17 CHF. Im letzten Jahr hatte BB Biotech einen Gewinn von 8.16 CHF je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 94.5 Millionen CHF gegenüber 21.0 Millionen CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch