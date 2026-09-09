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09.09.2026 12:39:53
BB Biotech im Gespräch | KI verändert das Wie, nicht das Was
BB Biotech verbindet seit mehr als 30 Jahren wissenschaftliche Expertise mit einem konsequenten Investmentansatz im Biotechnologiesektor. Mit künstlicher Intelligenz entwickelt das Unternehmen diesen Prozess grundlegend weiter. Rachael Burri, Head Investor […]
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