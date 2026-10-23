BB Biotech-Aktie: Erneuter Quartalsgewinn im 3. Quartal bestätigt Trendwende

Damit schreibt die Beteiligungsgesellschaft das zweite Quartal in Folge schwarze Zahlen. Mit Blick auf das bereits laufende vierte Quartal hält die Gesellschaft fest, dass sie nach der September-Korrektur im Sektor gezielte Anlagechancen sehe.

Von Juli bis September schrieb BB Biotech einen Gewinn von 175 Millionen Franken nach einem Plus von 448 Millionen in der Vorjahresperiode, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Im zweiten Quartal hatte BB Biotech ein Reinergebnis von 451 Millionen ausgewiesen nach einem knappen Verlust von 21 Millionen im Auftaktquartal.

Der innere Wert der Aktie von BB Biotech ist gestiegen, wie das Plus von 5,6 Prozent in Franken beim Net Asset Value (NAV) zeigt.

Das Quartal war laut BB Biotech von klinischen und regulatorischen Fortschritten bei den Portfoliounternehmen geprägt. Hinzu kamen Übernahmen unter Beteiligung von Portfoliounternehmen sowie die Wiederanlage verfügbarer Mittel.

Mit Blick auf das bereits laufende vierte Quartal erwartet die Gesellschaft weitere klinische und regulatorische Meilensteine. Gleichzeitig hält BB Biotech fest, dass die Bewertungen im Biotechnologiesektor weiterhin weit auseinanderliegen. "Nach der September-Korrektur sieht BB Biotech gezielte Anlagechancen bei Unternehmen, deren Aktienkurse gefallen sind, ohne dass sich ihre klinischen Perspektiven entsprechend verändert haben."

hr/to

Schaffhausen (awp)