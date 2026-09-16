BayWa Aktie 324583 / DE0005194062
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16.09.2026 15:39:00
BayWa: Neuer Sanierungsplan belastet Anleihegläubiger
Baywa zugestimmt, nun müssen auch die Anleihegläubiger ihren Teil dazu beitragen. Der neue Plan verschafft dem Vorstand Zeit, um das Ruder bei dem gebeutelten Agrarkonzern herumzureissen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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