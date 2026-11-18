Bayview Acquisition hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch