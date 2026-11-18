Bayview Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayview Acquisition A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch