Bayside Land: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bayside Land hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.68 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.410 ILS erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bayside Land 266.2 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 235.0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch