Bayridge Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bayridge Resources veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bayridge Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.07 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.400 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch