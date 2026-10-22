BAYN Europe AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BAYN Europe AB äusserte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.030 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2.20 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.09 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.190 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2.18 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch