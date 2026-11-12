Baylin Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Baylin Technologies äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Baylin Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 110.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35.3 Millionen CAD im Vergleich zu 16.8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch