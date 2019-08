Bayer und LANXESS verkaufen Currenta-Anteile

Bayer und LANXESS verkaufen ihre Anteile am Chemieparkbetreiber Currenta an Fonds, die von Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) geführt werden.

Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden, wie es in einer Ad-hoc-Mitteiung am Dienstag heisst. Currenta betreibt mit 3.200 Mitarbeitern die Chemieparks in Leverkusen, Uerdingen und Dormagen und kümmert sich für rund 70 an den Standorten tätige Produzenten und Dienstleister um Ver- und Entsorgung sowie Sicherheit.

Currenta wird laut der Mitteilung, einschliesslich eines von Bayer übertragenen Immobilienportfolios, vor Abzug der Nettoverschuldung und der Pensionsverpflichtungen mit einem Gesamtunternehmenswert von 3,5 Milliarden Euro bewertet.

Der 60-prozentige Anteil von Bayer an Currenta hat einen Eigenkapitalwert von rund 1,17 Milliarden Euro (nach Abzug von Nettofinanzverschuldung und Pensionsverpflichtungen). Zusätzlich veräussert Bayer laut der Mitteilung ein umfangreiches Paket von Liegenschaften und Infrastruktur für 180 Millionen Euro an die Currenta-Gruppe. Bayer erwartet den Abschluss seines Teils der Transaktion im vierten Quartal 2019.

LANXESS als einer der Hauptkunden von Currenta werde MIRA in der Übergangsphase operativ unterstützen und daher seine Beteiligung an Currenta noch einige Monate länger halten, heisst es weiter. Das Unternehmen erwartet, dass seine Transaktion bis Ende April 2020 abgeschlossen sein wird. Der von LANXESS gehaltene Anteil wird mit einem Eigenkapitalwert (nach Abzug von Nettoschulden und Pensionen) von circa 780 Millionen Euro vor Steuern bewertet. Zusätzlich erhält LANXESS eine Gewinnbeteiligung bis zum Abschluss des Verkaufs. Zudem hat sich LANXESS mit MIRA auf zunächst 10-jährige Dienstleistungs- und Versorgungsverträge für die drei Standorte verständigt.

Die Vereinbarung von Bayer und MIRA sieht vor, dass die Unternehmenseinheit bestehend aus Currenta, der Logistiktochter Chemion und der Instandhaltungstochter Tectrion für mindestens die nächsten drei Jahre erhalten bleibt. Die geltenden betrieblichen und tariflichen Regelungen der Currenta-Belegschaft bleiben für diesen Zeitraum ebenfalls in vollem Umfang bestehen.

