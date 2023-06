Bayer testet neuartiges Kontrastmittel mit erheblich geringerer Dosierung

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer startet die entscheidende klinische Phase-III-Untersuchung für ein neuartiges Kontrastmittel in der Radiologie, dessen Gadolinium-Anteil um 60 Prozent geringer ist als üblich. Es wäre bei einem Erfolg die niedrigste Dosis für ein Mehrzweck-MRT-Kontrastmittel, teilte der Pharma- und Agrarkonzern in Berlin mit. Gadoquatrane werde in zwei multinationalen Studien erprobt, einerseits bei Erkrankungen des Zentralnervensystems und andererseits bei allen übrigen Erkrankungen, erklärte Bayer.

