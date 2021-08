Bayer startet klinische Phase-III-Studie mit Elinzanetant

In der Studie OASIS sollen Wirksamkeit und Sicherheit des nicht-hormonellen Wirkstoffs Elinzanetant zur Behandlung vasomotorischer Symptome (Hitzewallungen) in den Wechseljahren untersucht werden. "Mit unserem klinischen Entwicklungsprogramm OASIS adressieren wir einen wichtigen ungedeckten medizinischen Bedarf im Bereich der Frauengesundheit, da die überwiegende Mehrheit der Frauen derzeit keine Behandlung für ihre Wechseljahresbeschwerden erhält", wird Christian Rommel, Mitglied des Vorstands der Division Pharma der Bayer AG und Leiter Forschung und Entwicklung, in einer Pressemitteilung zitiert.

Im September vergangenen Jahres hatte Bayer im Zuge des Abschlusses der Übernahme des britischen Biotech -Unternehmens KaNDy Therapeutics Elinzanetant vollständig in sein Entwicklungsportfolio im Bereich Frauengesundheit integriert.

FRANKFURT (Dow Jones)