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25.11.2026 15:51:00
Bayer sichert sich Rechte an einem chinesischen Antikörper-Kandidaten gegen Krebs - Aktie im Minus
Bayer lizenziert einen vom chinesischen Forschungsunternehmen Hansoh Pharma entwickelten Krebsantikörper ein, der jüngst in einer frühen klinischen Phase bei nicht kleinzelligem Lungenkrebs "ermutigende" Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten geliefert hat.
Bayer zahlt Hansoh Pharma vorab 150 Millionen Dollar, darüber hinaus sind Meilensteinzahlungen vereinbart, die sich je nach Entwicklungsfortschritt auf bis zu 3,1 Milliarden Dollar belaufen können. Auf etwaige künftige Umsätze mit HS-20122 fielen zusätzlich gestaffelte Lizenzgebühren an.
HS-20122 sei ein bispezifisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat und darauf ausgelegt, antitumorale Aktivitäten bei verschiedenen soliden Krebsformen zu entfalten.
Die Bayer-Aktie verliert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 3,84 Prozent auf 50,04 Euro.
DJG/rio/mgo
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