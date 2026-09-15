Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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15.09.2026 07:49:00
Bayer ringt um Roundup-Milliardenvergleich
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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