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15.09.2026 07:49:00

Bayer ringt im Glyphosat-Milliardenvergleich um die Genehmigung

Bayer
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Der Bayer-Konzern drängt vor Gericht im US-Bundesstaat Missouri darauf, dass sein Milliardenvergleich mit Klägern gegen das Unkrautvernichtungsmittel Roundup genehmigt wird. Klägeranwälte argumentieren dagegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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