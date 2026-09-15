Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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15.09.2026 07:49:00
Bayer ringt im Glyphosat-Milliardenvergleich um die Genehmigung
Bayer-Konzern drängt vor Gericht im US-Bundesstaat Missouri darauf, dass sein Milliardenvergleich mit Klägern gegen das Unkrautvernichtungsmittel Roundup genehmigt wird. Klägeranwälte argumentieren dagegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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