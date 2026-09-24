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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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24.09.2026 11:04:00

Bayer: Milliardenschwere Hybridanleihen sollen Glyphosat-Folgen und Schuldenlast abfedern

Bayer
47.27 CHF 1.07%
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Wegen der milliardenteuren Glyphosat-Klagewelle in den USA ist Bayer hoch verschuldet und braucht frisches Geld. 2 Milliarden Euro besorgt sich Bayer-CEO Bill Anderson nun über Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1863 18.12.2026 153637910
Long 11.9772 19.03.2027 158090157
Long 155.703 18.12.2026 157965331
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8291 12.29 158162028
Long 12.3644 5.48 159380265
Long 16.7802 3.25 160360942
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8191 10.41 158162486
Short 10.1545 5.66 158150276
Short 17.4017 1.91 160879595
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.58 133085688
Long 8 -33.21 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
10.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

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11:15 Logo WHS Dein größter Gegner sitzt vor dem Bildschirm – wie Du Emotionen aus Deinem Trading eliminierst - Livestream von der Finance 26 in Frankfurt heute um 12:00 Uhr
10:00 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
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01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’541.00 19.59 S2BHCU
Short 14’850.23 13.63 SGBJ3U
Short 15’387.43 8.91 SQZB4U
SMI-Kurs: 13’980.48 25.09.2026 11:54:39
Long 13’397.47 19.45 SJBMDU
Long 13’102.04 13.91 SJBCVU
Long 12’534.08 8.91 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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