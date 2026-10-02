Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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02.10.2026 21:37:00
Bayer: Konzern investiert 2,2 Milliarden Dollar in neues Werk in Ohio
Bayer will 2,2 Milliarden US-Dollar in einen neuen Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten investieren. Und hofft dort auf starkes Wachstum.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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