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06.05.2026 09:02:40

Bayer kauft Perfuse und deren Augenmedikament - Preis bis zu 2,45 Mrd Dollar

Bayer
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Von Olaf Ridder

DOW JONES--Bayer übernimmt in einer potenziellen Milliardentransaktion das im Süden von San Francisco ansässige Biopharma-Unternehmen Perfuse Therapeutics und die vollen Rechte an dessen vielversprechendem Augenmedikament. Die Bayer-Pharmasparte erklärte in Berlin, die Vereinbarung sehe ein potenzielles Gesamtvolumen von bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar vor. Vorab werde eine Zahlung von 300 Millionen Dollar fällig, darüber hinaus seien verschiedene Meilensteinzahlungen bei festgelegten Erfolgen bis zur potenziellen Vermarktung festgelegt.

Aus Sicht von Bayer hat der Medikamentenkandidat PER-001 aus dem Perfuse-Leitprogramm das Potenzial, eine der ersten krankheitsmodifizierenden Behandlungen sowohl für das verbreitete Glaukom als auch für diabetische Retinopathie zu werden. In beiden Indikationen befindet sich der niedermolekulare Endothelinrezeptor-Antagonist in der klinischen Entwicklung der Phase 2.

Untersucht wird die Fähigkeit von PER-001, das Gesichtsfeld bei Glaukom-Patienten zu verbessern sowie die Kontrastempfindlichkeit zu steigern und die Ischämie bei Patienten mit diabetischer Retinopathie zu reduzieren. Glaukom ist die häufigste Ursache für eine irreversible Erblindung. Weltweit sind davon bis zu 80 Millionen Menschen betroffen, bei der diabetischen Retinopathie, die die Kapillaren der Netzhaut schädigt, sind es rund 146 Millionen Menschen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 03:03 ET (07:03 GMT)

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