Bayer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bayer äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.64 Milliarden USD im Vergleich zu 12.17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch