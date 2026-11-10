Bayer darf Gerinnungshemmer Sunharbo auch in den USA verkaufen

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WASHINGTON (awp international) - Bayer darf auf dem wichtigen US-Markt den Nachfolger des Blockbusters Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA liess laut einer Mitteilung vom späten Montag das Medikament Sunharbo (Wirkstoff Asundexian) zur Anwendung in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung zur Senkung des Schlaganfallrisikos zu. Die Aktie legte am Dienstag in einem freundlichen Markt leicht um 0,3 Prozent zu.

Das im Dax notierte Papier hat seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte hinzugewonnen. Der Aktienkurs hatte zuletzt von positiven Urteilen in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten deutlich profitiert.

Konkret geht es bei der Zulassung von Sunharbo um den Einsatz bei Erwachsenen, die kürzlich einen leichten bis mittelschweren nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erlitten haben. Gemeint ist also ein Schlaganfall, der durch ein Blutgerinnsel verursacht wurde, das nicht aus dem Herzen stammt. Auch bei erwachsenen Patienten nach einem sogenannten Mini-Schlaganfall darf das Medikament nun in den USA eingesetzt werden. Jüngst hatte bereits China Sunharbo zugelassen.

Mit der Zulassung erhält das Pharmageschäft von Bayer einen weiteren Wachstumstreiber, der helfen könnte, fortgesetzte Umsatzeinbrüche beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter der Konkurrenz durch günstigere Nachahmermittel.

Bei Sunharbo handele es sich um den weltweit ersten zugelassenen Gerinnungshemmer der FXIa-Klasse, erläuterte Michael Leuchten vom Analysehaus Jefferies. Aus Sicht des Experten ist mit dem grünen Licht für das Medikament das Risiko von Bayers Pharmapipeline nun deutlich gesunken. Die US-Zulassung komme aber erwartungsgemäss. Der Fokus dürfte sich nun auf den Markteintritt des Mittels richten und darauf, wie es dort angenommen werde. Zugleich wies er darauf hin, dass Sunharbo nur 40 Prozent aller Schlaganfälle abdecke.

Studiendaten zum Wirkstoff Asundexian hatten vor knapp einem Jahr unter Anlegern die Hoffnungen auf einen weiteren Pharmakassenschlager wiedererweckt, nachdem Bayer zwei Jahre zuvor noch eine Phase-III-Studie zu Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko wegen eines Misserfolgs vorzeitig beenden musste. Analysten sehen Asundexian als Blockbuster, trauen dem Mittel also perspektivisch Milliardenumsätze zu.

Jefferies-Experte Leuchten hält die Marktschätzungen aber für womöglich zu ambitioniert. So geht er zwar von einem adressierbaren Markt von 1,3 Millionen Menschen mit sekundärem Schlaganfall in den USA und der EU aus und damit einem potenziellen Umsatzvolumen von rund 5 Milliarden Euro. Sunharbo traut er davon aber wegen dessen begrenzter Einsetzbarkeit nur rund 2 Milliarden Euro zu./tav/mis/mne/jha/