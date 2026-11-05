Bayer CropScience zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bayer CropScience lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 36.98 INR gegenüber 33.98 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 12.51 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 19.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer CropScience 15.53 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch