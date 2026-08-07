Bayer CropScience stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bayer CropScience hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 71.56 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer CropScience ein EPS von 62.01 INR je Aktie vermeldet.

Bayer CropScience hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.35 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch