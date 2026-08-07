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07.08.2026 06:37:00
Bayer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bayer hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 125.59 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -86.800 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17’810.19 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 13’982.45 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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