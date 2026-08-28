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28.08.2026 08:47:00

Bayer: Berufungsgericht bestätigt Milliardenvergleich im Glyphosat-Streit

Bayer
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Kläger hatten versucht, den Vergleich um den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Roundup vor einem Bundesgericht verhandeln zu lassen, dies wies ein Berufungsgericht ab. Für Bayer ist die Entscheidung ein wichtiger Etappensieg.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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