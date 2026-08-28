Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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28.08.2026 08:47:00
Bayer: Berufungsgericht bestätigt Milliardenvergleich im Glyphosat-Streit
Bayer ist die Entscheidung ein wichtiger Etappensieg.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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