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26.10.2026 09:31:42

Bayer bekommt in China erste Zulassung für Blockbuster-Kandidaten Asundexian

Bayer
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Von Olaf Ridder

DOW JONES--Bayer hat in China eine Zulassung für sein Medikament Asundexian bei Schlaganfallpatienten zur Senkung des hohen Risikos für weitere Vorfälle bekommen. Der Gerinnungshemmer gilt als Blockbuster-Kandidat für den deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Jahresumsätzen in Milliardenhöhe.

Laut Bayer handelt es sich weltweit um das erste Medikament aus der neuen Klasse der FXIa-Hemmer, das damit jetzt an den Markt kommt. Dieser Wirkstoff hat ein geringeres Blutungsrisiko als die bisher am Markt verfügbaren Blutverdünner. Das Risiko weiterer Schlaganfälle wird durch die vorbeugende Gabe des Mittels um 26 Prozent reduziert. Der ischämische Schlaganfall ist in China die häufigste Ursache für Todesfälle und Invalidität.

"Mit der Zulassung von Asundexian haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht", sagte der Chef der Bayer-Pharmaforschung Christian Rommel. "Damit adressieren wir einen Bereich mit ungedecktem Bedarf und nur wenigen therapeutischen Fortschritten innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte." Trotz etablierter Präventionsstrategien erleidet weltweit etwa einer von zehn Überlebenden eines nicht‑kardioembolischen ischämischen Schlaganfalls innerhalb eines Jahres einen weiteren.

Asundexian hatte bislang keine Marktzulassung. Zulassungsverfahren laufen auch für die USA, Europa und Japan. China hatte dem Medikament ein verkürztes Zulassungsverfahren gewährt.

Bayer setzt grosse Hoffnungen in das Mittel, nachdem es 2023 bei Patienten mit Vorhofflimmern wegen mangelnder Wirksamkeit gefloppt war.

Die Analysten Morgan Stanley haben Asundexian im Februar ein Spitzenumsatzpotenzial von bis zu 4 Milliarden Euro attestiert.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 04:32 ET (08:32 GMT)

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