Bayer-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Bayer-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 37 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kurszielkürzung reflektiere sinkende Schätzungen für die nächsten Jahre, aber auch die Wieder-Berücksichtigung eines Konglomeratsabschlags in seinem Bewertungsmodell, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bislang sei eine Aufspaltung berücksichtigt worden, der der Chemie- und Pharmakonzern am Dienstag jedoch vorerst eine Absage erteilte.

Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 19:56 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 7.0 Prozent auf 26.18 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 10.79 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 42’252 Bayer-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2024 um 22.3 Prozent zurück. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 05.03.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 12:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 12:57 / ET



