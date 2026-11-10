Bayer-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf "Hold" belassen. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäss, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Es sei nun der erste Gerinnungshemmer der FXIa-Klasse. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken.

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Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0.2 Prozent auf 56.48 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 14.13 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 404’074 Bayer-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Bayer-Papier um 53.0 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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