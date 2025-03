Bayer-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Bayer-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatz- und Ergebniskennziffern des Pharma- und Agrarchemiekonzerns hätten die Prognosen übertroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2025 entspreche den Erwartungen.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:06 Uhr in Grün und gewann 7.3 Prozent auf 25.23 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 8.84 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 2’807’511 Bayer-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 30.6 Prozent zu. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2025 gerechnet.

