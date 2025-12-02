Bayer-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Charles Pitman-King bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung dazu, dass der "oberste Anwalt" der US-Regierung dem Supreme Court dazu rät, ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung anzunehmen. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für den Chemie- und Pharmakonzern. Sollte das höchste US-Gericht dem folgen, wäre dies von Vorteil für die Strategie, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Eine endgültige Entscheidung erwartet er bis spätestens im Juni 2026.

Um 16:33 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 12.4 Prozent auf 34.24 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 12.37 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 8’328’754 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 78.1 Prozent zu Buche. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026.

