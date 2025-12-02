Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bayer Aktie

Experten-Einschätzung 02.12.2025 16:49:44

Bayer-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Bayer-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Barclays Capital hat die Bayer-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Bayer
32.00 CHF 13.10%
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Charles Pitman-King bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung dazu, dass der "oberste Anwalt" der US-Regierung dem Supreme Court dazu rät, ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung anzunehmen. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für den Chemie- und Pharmakonzern. Sollte das höchste US-Gericht dem folgen, wäre dies von Vorteil für die Strategie, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Eine endgültige Entscheidung erwartet er bis spätestens im Juni 2026.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 16:33 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 12.4 Prozent auf 34.24 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 12.37 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 8’328’754 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 78.1 Prozent zu Buche. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Bayer AG