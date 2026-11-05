Bayer-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine operative Stabilisierung, den Schuldenabbau und Fortschritte bei US-Rechtsrisiken. Prozesssiege stärkten die Rechtsposition, doch nach der Anhörung im September stehe die Zustimmung zu einem Glyphosat-Gruppenvergleich noch aus. Sein Modell spiegele nun eine verbesserte Ertragsperspektive wider.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 16:07 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3.8 Prozent auf 56.28 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2’333’147 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 52.5 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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