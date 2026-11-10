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Analyse im Fokus 10.11.2026 10:22:44

Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte das Bayer-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Bayer
52.40 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Nachgang der soliden Quartalszahlen hob Analystin Virginie Boucher-Ferte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 an, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Bayer legte um 10:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.4 Prozent auf 56.82 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14.40 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 543’018 Bayer-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 54.0 Prozent. Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4324 19.03.2027 158090157
Long 11.9264 17.09.2027 160236200
Long 170.9444 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8497 12.68 162583409
Long 9.1329 8.97 162583407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6949 10.09 157882341
Short 9.3242 6.05 158150277
Short 20.6788 0.41 157840416
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 133085688
Long 8 -12.50 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Bayer AG
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’512.20 20.00 SDBS8U
Short 15’826.36 13.96 SJBCNU
Short 16’465.41 8.77 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’019.88 10.11.2026 10:06:26
Long 14’308.19 20.00 SY0DBU
Long 13’967.94 13.70 SPBJ7U
Long 13’387.26 8.97 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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