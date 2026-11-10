Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Nachgang der soliden Quartalszahlen hob Analystin Virginie Boucher-Ferte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 an, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Bayer legte um 10:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.4 Prozent auf 56.82 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14.40 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 543’018 Bayer-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 54.0 Prozent. Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET



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