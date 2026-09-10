Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzern habe auf einer Investorenveranstaltung für den Bereich Crop Science die Fünfjahresziele lediglich bestätigt, sich aber detaillierter zum Weg dahin geäussert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie sieht den Geschäftszyklus in der Agrarchemie derzeit als das eigentliche Risiko - andere Risiken hätte sich weitgehend verflüchtigt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0.7 Prozent im Minus bei 48.91 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 22.67 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 244’280 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 32.5 Prozent zu Buche. Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET





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