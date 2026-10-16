Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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16.10.2026 14:19:44
Bayer-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Bayer-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Seine Umsatzprognose liege 2 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns erwartet er hingegen 6 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern dürfte indes den Jahresausblick bestätigen, was bei Anleger zu Zuversicht führen dürfte.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Bayer-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:03 Uhr um 0.6 Prozent auf 44.13 EUR nach. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 38.23 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 878’263 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 19.6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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