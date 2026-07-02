Bayer-Aktie: Was Analysten von Bayer erwarten

Im Juni 2026 haben 11 Experten die Bayer-Aktie analysiert.

8 Analysten empfehlen die Bayer-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,23 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 48,41 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 26.06.2026 UBS AG 52,00 EUR 7,42 26.06.2026 Barclays Capital 50,00 EUR 3,28 26.06.2026 Jefferies & Company Inc. 46,00 EUR -4,98 26.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 55,00 EUR 13,61 25.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 3,28 25.06.2026 Jefferies & Company Inc. 40,00 EUR -17,37 18.06.2026 UBS AG 52,00 EUR 7,42 18.06.2026 UBS AG 52,00 EUR 7,42 17.06.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,50 EUR -16,34 12.06.2026 UBS AG 52,00 EUR 7,42 09.06.2026 UBS AG 52,00 EUR 7,42 05.06.2026

Redaktion finanzen.ch