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Analystenmeinungen 02.07.2026 14:10:00

Bayer-Aktie: Was Analysten von Bayer erwarten

Bayer-Aktie: Was Analysten von Bayer erwarten

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Bayer-Aktie in den Fokus genommen.

Bayer
48.05 CHF 6.77%
Kaufen Verkaufen

Im Juni 2026 haben 11 Experten die Bayer-Aktie analysiert.

8 Analysten empfehlen die Bayer-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,23 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 48,41 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--26.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4226.06.2026
Barclays Capital50,00 EUR3,2826.06.2026
Jefferies & Company Inc.46,00 EUR-4,9826.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.55,00 EUR13,6125.06.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR3,2825.06.2026
Jefferies & Company Inc.40,00 EUR-17,3718.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4218.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4217.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,50 EUR-16,3412.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4209.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4205.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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Long 9.4242 8.12 157840404
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7817 10.66 157840416
Short 9.3131 6.75 158162486
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.03 133085688
Long 8 -16.91 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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