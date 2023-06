Bayer-Aktie verliert: Bayer will klassisches Agrargeschäft in angrenzende Märkte ausweiten

Der Pharma- und Agrarkonzern spricht anlässlich einer Investorenkonferenz in New York von einer "regenerativen Landwirtschaft", die er bis Mitte der 2030er Jahre auf mehr als 160 Millionen Hektar Fläche "vorantreiben und gestalten" will.

"Wir möchten uns in der Landwirtschaft noch viel breiter aufstellen", sagte der für die Sparte Crop Science zuständige Konzernvorstand Rodrigo Santos. Bayer will Agrargeschäft in angrenzende Märkte ausweiten könne Landwirten besser als der Wettbewerb Lösungen bieten, "die sie vor dem Hintergrund der Ernährungssicherheit und des Klimawandels dringend benötigen." Investieren will der Konzern in Verfahren zur Verbesserung der Pflanzenfruchtbarkeit, Biokraftstoffe oder sogenanntes Carbon Farming.

Das von Bayer ausgemachte Marktpotenzial der zusätzlichen Geschäfte entspricht in der Höhe dem Potenzial, das der Konzern auch seinem bisherigen Kerngeschäft mit Saatgut, Pflanzeneigenschaften, Pflanzenschutz und digitaler Landwirtschaft zuschreibt.

