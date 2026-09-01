Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Von einer Investorenveranstaltung in den USA zum Agrarchemiesegment am Mittwoch erwartet Matthew Weston Aussagen zu den Fortschritten beim Fünfjahresplan. Im Zentrum des Interesses stehe die baldige Markteinführung neuer Produkte, so der Experte am Freitag.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Bayer-Aktie am Tag der Analyse

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:06 Uhr verlor das Papier 1.0 Prozent auf 48.54 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 27.73 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 311’260 Bayer-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 31.5 Prozent aufwärts. Am 03.11.2026 dürfte Bayer die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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