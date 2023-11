Bayer-Aktie tiefer: Moody's zieht Herabstufung von Bayers Baa2-Rating in Betracht

Börse aktuell - Live Ticker

Nach der "Thanksgiving"-Pause zeigen sich die US-Börsen am Freitag vorbörslich antriebslos. Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel etwas zu. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenfalls in der Gewinnzone. Am Freitag notierten die Börsen in Fernost uneinheitlich.