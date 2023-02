Bayer-Aktie steigt: Neuer Bayer-CEO kommt von Roche

Anderson kommt vom Pharmakonzern Roche und wird bereits am 1. April in den Vorstand des Pharma- und Agrarkonzerns eintreten, wie Bayer mitteilte. Er tritt die Nachfolge des derzeitigen Vorstandschefs Werner Baumann an, der Ende Mai in den Ruhestand geht. Baumann Vertrag sollte ursprünglich noch bis zum 30. April 2024 laufen.

Die Neubesetzung sei das Ergebnis eines umfassenden Auswahlverfahrens, das Mitte vergangenen Jahres angestossen wurde, wie der DAX-Konzern weiter mitteilte. Der Chemieingenieur Anderson war zuletzt als CEO der Pharma-Sparte von Roche tätig. Baumann werde eng mit Anderson zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergangsprozess zu gewährleisten.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel schlussendlich 6,01 Prozent höher bei 62,49 Euro.

