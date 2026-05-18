Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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18.05.2026 16:43:00
Bayer-Aktie stabil: Darolutamid erzielt überzeugende Resultate in Phase-II-Studie
Bayer hat auf der Jahrestagung der American Urological Association (AUA) 2026 neue Daten der Phase-II-Studie ARASEC präsentiert, die den Nutzen von Darolutamid (Handelsname Nubeqa®) bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) unterstreichen.
"Die Ergebnisse der ARASEC-Studie liefern weitere Belege, dass Darolutamid in Kombination mit ADT bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs einen klaren Überlebensvorteil im Vergleich zu ADT allein bietet", sagte Rana R. McKay, Leiterin der ARASEC-Studie. Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebsart und die fünfthäufigste Todesursache durch Krebs bei Männern weltweit.
Für die Bayer-Aktie geht es via XETRA zeitweise um 0,03 Prozent auf 37,72 Euro nach oben.
Dow Jones Newswires
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