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03.11.2026 17:53:40
Bayer-Aktie springt an: Überraschendes Ergebnisplus durch starke Pharma-Sparte
Bayer hat das operative Ergebnis im dritten Quartal dank einer starken Verbesserung im Pharmageschäft überraschend gesteigert.
Das bereinigte EBITDA stieg im abgelaufenen Jahresviertel um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro, während die Einnahmen um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro zulegten. Analysten hatten mit 1,43 Milliarden Euro operativem Gewinn und Einnahmen von 9,92 Milliarden Euro gerechnet. Netto stand ein deutlicher Verlust von 672 Millionen Euro zu Buche. Unter anderem Wertminderungen auf das Prostatakrebsmedikament Xofigo und das Antiallergikum Claritin von zusammen 522 Millionen sowie Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten waren dafür verantwortlich.
Während im Pharmageschäft das bereinigte EBITDA dank starken Wachstums der zwei neuen Blockbuster Nubeqa und Kerendia um fast 24 Prozent stieg, brach das Ergebnis in der Agrarsparte um 41 Prozent ein - deutlicher als von Analysten erwartet. Das Geschäft mit verschreibungsfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten warf 4,4 Prozent weniger ab.
Für 2026 rechnet der Pharma- und Agrarchemiekonzern aus Leverkusen nun mit 25 bis 27 statt wie bisher mit 23 bis 25 Prozent bereinigter operativer Marge. Im Konzern wird das bereinigte EBITDA nun zwischen 9,8 und 10,3 anstatt zwischen 9,6 und 10,1 Milliarden Euro erwartet. Beim Free Cashflow kalkuliert Bayer nun mit einer um 1,0 Milliarden Euro verbesserten Bandbreite von minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro. Die Nettofinanzverschuldung wird deshalb zwischen 28,0 und 29,0 Milliarden Euro gesehen, 1 Milliarde Euro unter der bisherigen Zielspanne. Alle übrigen Ziele wurden bestätigt.
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 3,64 Prozent höher bei 51,84 Euro.
DJG/rio/hab
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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