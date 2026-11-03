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Pharmaceuticals 03.11.2026 17:53:40

Bayer-Aktie springt an: Überraschendes Ergebnisplus durch starke Pharma-Sparte

Bayer-Aktie springt an: Überraschendes Ergebnisplus durch starke Pharma-Sparte

Bayer hat das operative Ergebnis im dritten Quartal dank einer starken Verbesserung im Pharmageschäft überraschend gesteigert.

Bayer
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"Wir haben bei der Wachstumsentwicklung von Pharmaceuticals inzwischen einen Wendepunkt erreicht, und wir sehen, dass es aufwärts geht", sagte Bayer-Vorstandschef Bill Anderson. Das Pharmageschäft zeige eine starke Wachstumsdynamik. Dort schraubte das Unternehmen nach neun Monaten die Margenerwartung für 2026 nach oben. Erhöht wurden auch Teile der Konzernprognose.

Das bereinigte EBITDA stieg im abgelaufenen Jahresviertel um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro, während die Einnahmen um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro zulegten. Analysten hatten mit 1,43 Milliarden Euro operativem Gewinn und Einnahmen von 9,92 Milliarden Euro gerechnet. Netto stand ein deutlicher Verlust von 672 Millionen Euro zu Buche. Unter anderem Wertminderungen auf das Prostatakrebsmedikament Xofigo und das Antiallergikum Claritin von zusammen 522 Millionen sowie Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten waren dafür verantwortlich.

Während im Pharmageschäft das bereinigte EBITDA dank starken Wachstums der zwei neuen Blockbuster Nubeqa und Kerendia um fast 24 Prozent stieg, brach das Ergebnis in der Agrarsparte um 41 Prozent ein - deutlicher als von Analysten erwartet. Das Geschäft mit verschreibungsfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten warf 4,4 Prozent weniger ab.

Für 2026 rechnet der Pharma- und Agrarchemiekonzern aus Leverkusen nun mit 25 bis 27 statt wie bisher mit 23 bis 25 Prozent bereinigter operativer Marge. Im Konzern wird das bereinigte EBITDA nun zwischen 9,8 und 10,3 anstatt zwischen 9,6 und 10,1 Milliarden Euro erwartet. Beim Free Cashflow kalkuliert Bayer nun mit einer um 1,0 Milliarden Euro verbesserten Bandbreite von minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro. Die Nettofinanzverschuldung wird deshalb zwischen 28,0 und 29,0 Milliarden Euro gesehen, 1 Milliarde Euro unter der bisherigen Zielspanne. Alle übrigen Ziele wurden bestätigt.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 3,64 Prozent höher bei 51,84 Euro.

DJG/rio/hab

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Long 7.423 18.12.2026 153820982
Long 12.1302 19.03.2027 155003798
Long 248.6701 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.6004 13.63 161317881
Long 8.535 10.13 161317879
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2954 10.72 158150277
Short 10.2756 5.42 157840416
Short 16.859 1.12 158162486
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -46.15 150862850
Long 8 -38.72 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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04.11.26 Bayer Buy UBS AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 16’473.97 8.94 SRB2PU
SMI-Kurs: 15’071.80 05.11.2026 09:45:45
Long 14’336.83 19.66 SYCPBU
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Long 13’381.30 8.89 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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