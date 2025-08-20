Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.08.2025 20:40:43

Bayer-Aktie schwächelt etwas: Fitch hält Bayer bei BBB - Kreditrating mit stabilem Ausblick

Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt.

Bayer
26.30 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen
Der Ausblick ist stabil. Fitch lobt auf der einen Seite die starke Marktposition, die Grössenvorteile und die Diversifikation in den drei Life-Science-Sektoren. Auf der anderen Seite moniert die Agentur die hohen Schulden, die Rechtsrisiken und den temporär niedrigen Cashflow, welcher trotz der niedrigeren Dividendenzahlungen unter den niedrigeren EBITDA-Margen, hohen Restrukturierungskosten und Rechtskosten leide.

Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.

Via Tradegate zeigen sich die Papiere nachbörslich zeitweise minimale 0,14 Prozent im Minus bei 27,92 Euro.

DOW JONES

