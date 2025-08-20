|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Auf Kurs
|
20.08.2025 20:40:43
Bayer-Aktie schwächelt etwas: Fitch hält Bayer bei BBB - Kreditrating mit stabilem Ausblick
Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt.
Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.
Via Tradegate zeigen sich die Papiere nachbörslich zeitweise minimale 0,14 Prozent im Minus bei 27,92 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Bayer AG,360b / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock
Nachrichten zu Bayer
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag höher (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
18.08.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.08.25
|XETRA-SCHLUSS/DAX konsolidiert - Bayer Tagessieger im DAX (Dow Jones)
|
18.08.25