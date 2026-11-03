|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 09:15:00
Bayer Aktie mit Kursrallye an der Börse, Apple mit Kursrutsch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
17:58
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer steigt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.