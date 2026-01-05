Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’190 -0.6%  SPI 18’155 -0.4%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’743 0.8%  Euro 0.9299 0.1%  EStoxx50 5’898 0.8%  Gold 4’433 2.4%  Bitcoin 73’788 1.8%  Dollar 0.7958 0.4%  Öl 60.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Chevron1281709
Top News
Ferrari-Aktie gefragt: Aktionärsabkommen mit Exor wird erneuert
Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder
Dezember 2025: So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie ein
KI-Boom: Aktien von VAT, Comet, ams-OSRAM & steigen
Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Suche...

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Supreme Court-Chance 05.01.2026 10:58:23

Bayer-Aktie markiert 52-Wochen-Hoch: Hoffnung auf Glyphosat-Urteil - 2026 könnte "Schicksalsjahr" werden

Bayer-Aktie markiert 52-Wochen-Hoch: Hoffnung auf Glyphosat-Urteil - 2026 könnte

Die Bayer-Aktie zeigt sich zum Jahresbeginn 2026 in beeindruckender Verfassung und markierte ein neues 52-Wochen-Hoch.

Bayer
35.33 CHF 3.20%
Kaufen Verkaufen
• Bayer-Aktie klettert auf 52-Wochen-Hoch
• Anleger spekulieren auf positive Entscheidung des US Supreme Court im Glyphosat-Rechtsstreit
• Analysten zuversichtlich

Glyphosat-Entscheidung könnte Wendepunkt markieren

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Hoffnung auf eine richtungsweisende Entscheidung des obersten US-Gerichts. Sollte der Supreme Court den Fall annehmen und zugunsten des Leverkusener Konzerns entscheiden, würde dies rund 65'000 anhängigen Klagen die rechtliche Grundlage entziehen. Eine solche Entscheidung wird zwar erst Mitte 2026 erwartet, elektrisiert aber bereits jetzt die Märkte und sorgt für erhebliche Kursbewegungen. Das Gerichtsverfahren gilt als entscheidender Katalysator für die weitere Unternehmensentwicklung.

Analysten-Upgrades

Die Stimmung unter den Experten gegenüber Bayer hat sich zuletzt aufgehellt. Die Berenberg Bank hob ihr Kursziel im Dezember von 30,40 Euro auf 41 Euro an. Die US-Bank JPMorgan verdoppelte ihr Ziel von 25 auf 50 Euro und stufte das Papier auf "Overweight" hoch.

Die Raiffeisen Bank International hat ihre Einschätzung für die Bayer-Aktie im Dezember auf "Halten" angehoben und ein Kursziel von 37 Euro ausgegeben. Die Analysten bezeichnen 2026 als "Schicksalsjahr" für den Konzern. Trotz der begrenzten Wachstumsimpulse in der Pharmapipeline sehen die Experten Potenzial: Ein positives Urteil im Glyphosat-Streit könnte erheblichen Spielraum für Schuldenabbau und strategische Investitionen schaffen. Diese verbesserte Bewertung durch ein renommiertes Finanzhaus unterstützt das gestiegene Anlegervertrauen.

Laut aktuellen TipRanks-Daten wird die Aktie von insgesamt 13 Analysten beobachtet, wobei sieben eine klare Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen und sechs das Papier auf "Hold" einstufen. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine.

Operative Fortschritte stützen positive Stimmung

Flankiert werden die strategischen Hoffnungen laut boerse-express.com durch operative Erfolge. Das laufende Effizienzprogramm DSO zeigt erste Resultate, und die Zulassung des Medikaments Kerendia in Japan eröffnet zusätzliche Umsatzpotenziale.

Am Montag kletterte die Bayer-Aktie im bisherigen Tageshoch auf 39,06 Euro und damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Später gewinnt sie via XETRA noch 1,91 Prozent auf 38,73 Euro.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Novo Nordisk-Aktie steigt: Patent-Sieg für Semaglutid in China sichert Marktposition für 2026

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock