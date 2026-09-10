Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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10.09.2026 11:04:40
Bayer-Aktie leichter: US-Zulassung für Krebsmedikament Sevabertinib
Bayers Wirkstoff Sevabertinib hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Zulassung zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs erhalten.
Die Zulassung sei nach einem beschleunigten Prüfverfahren (Priority Review) und der Einstufung als Breakthrough Therapy erteilt worden.
Sevabertinib blockiere bestimmte Enzyme (Tyrosinkinasen), die am Wachstum von Krebszellen beteiligt sind. Das Produkt stamme aus der strategischen Forschungsallianz von Bayer mit dem Broad Institute des MIT und Harvard in Cambridge, MA, USA.
Sevabertinib sei neuer ein reversibler Tyrosinkinase-Inhibotor, der Zielstrukturen vorübergehend blockieren könne, was eine präzisere Kontrolle der Behandlung ermöglichen und potenziell langfristige Nebenwirkungen im Vergleich zu irreversiblen TKIs reduzieren könnte.
Die Zulassung basiere auf Ergebnissen einer laufenden Phase-I/II-Studie, die die Wirksamkeit und Sicherheit von Sevabertinib bei Patienten mit der fortgeschrittenem Form des Lungenkrebses untersucht, die in der Regel mit einer schlechten Prognose und begrenzten Behandlungsoptionen verbunden sei. Im XETRA-Handel sinkt die Bayer-Aktie zwischenzeitlich um 0,35 Prozent auf 49,09 Euro.
DJG/uxd/cbr
DOW JONES
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